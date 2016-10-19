جال في سوق الخضار.. الهنوس: تأمين متطلبات المواطنين بأسعار مقبولة

أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس حرص المحافظة على تأمين الخضار والفواكه للمواطنين بأسعار مقبولة ومنافسة من خلال إلغاء دور الوسيط وتقديمها من الفلاح إلى المستهلك مباشرة.

وخلال جولة على سوق السبيل للخضار والفواكه الذي افتتح اليوم تحت شعار “من المنتج إلى المستهلك” كرديف لصالات الدولة، أوضح المحافظ أن الأسرة التموينية في المحافظة تدعم مبادرات القطاع الخاص وتقدم التسهيلات اللازمة ومنح مهمات لتسهيل المرور وتزويد السيارات الناقلة للمواد بالمحروقات بأسعار مدعومة، مؤكدا السعي لافتتاح أسواق مماثلة في كل أحياء مدينة درعا.

ودعا المحافظ صالات التدخل الإيجابي لتوسيع تدخلها في الأسواق والعمل ضمن آلية المنافسة بما ينعكس ايجابا على الاسعار، مؤكدا دور كوادر التجارة الداخلية في مراقبة الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

رئيس مجلس المدينة المهندس ناصر الخليلي أكد تقديم كل التسهيلات لافتتاح الاسواق ضمن المدينة بما يسهم في كسر الأسعار وخاصة في مجال الأماكن المسجلة باسم مجلس المدينة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المصطفى بين أن افتتاح الأسواق وتقديم الخضار والفواكه بأسعار مقبولة يندرج ضمن إطار تعزيز مقومات الصمود، معتبرا أن صالات القطاع الخاص المفتتحة بالتعاون مع دوائر ومؤسسات الدولة ،رديف حقيقي لصالات التدخل الايجابي التي تقدم الخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والتموينية للمواطن باسعار تقل عن السوق بحدود 20 إلى 30 بالمئة.