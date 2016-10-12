جامعة البعث تستقبل 13 الف طالب جديد

قال رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح: “إن الجامعة ستستقبل هذا العام 13 ألف طالب جديد في التعليم العام والموازي، مبيناً أن الجامعة اتخذت إجراءات إدارية فعالة من أجل تسهيل تسجيل الطلبة الجدد ، موضحاً أنه تم اعتماد لصاقة ورقية ومجموعة استمارة التسجيل بمبلغ لا يتجاوز 325 ليرة مع الطوابع وهذا ما يمنع أي استغلال للطلبة ويسهل عملية التسجيل إلى حد كبير”.

وأشار الدكتور صبح إلى أن جامعة البعث ستستقبل في السنة الطبية الأولى 1200 طالب وطالبة للكليات الطبية هذا العام.

واضاف صبح إنه ومن أجل تلافي الأخطاء التي حصلت العام الماضي، فيما يتعلق بنقص الكتب وتأمينها في السنة الطبية الأولى، تم وضع خطط مع جميع الكليات لتأمين الكتاب الجامعي لجميع الطلبة كما تم توجيه مديرية الكتب والمطبوعات لتأمين الكتب غير المتوافرة، مبيناً أن هناك متابعة يومية بهذا الشأن.

و أشار صبح إلى أن استيعاب المدينة يبلغ 7500 طالب ولكن نتيجة الظروف الراهنة تم رفع هذا العدد إلى 15 ألف طالب وطالبة سيتم استقبالهم هذا العام.