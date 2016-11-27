جامعة البعث تقيم معرضا للكتاب بما يزيد عن ألفي عنوان

يتضمن معرض الكتاب الذي تقيمه نقابة المعلمين بجامعة البعث بالتعاون مع فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي بمناسبة أعياد تشرين اكثر من ألفي عنوان منوع في مجالات علم النفس وتربية الطفل ودراسات حول الإعاقات المختلفة وكتب مترجمة وكتب في مجالات الطب والثقافة والتغذية ومراجع علمية تهم الطلبة وذلك في بهو كلية التربية بالجامعة.

وأكد الدكتور ميشيل نقولا نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلابية الحرص على إقامة الأنشطة والمعارض التي تهم الطلبة والتي تسهم في تحقيق الفائدة الفعلية لهم من حيث تأمين المراجع التي يحتاجونها في تحصيلهم العلمي.

وأوضح نقيب المعلمين بالجامعة الدكتور شريف شاهين ان النقابة تواظب على إقامة الفعاليات والأنشطة التي تسهم في مساعدة الطلبة وتأمين احتياجاتهم من المراجع العلمية بأسعار مناسبة، مبينا أن المعرض يقام بالتعاون مع دار عمار للنشر وكلية التربية بالجامعة ويستمر على مدى شهر.

من جانبها لفتت الدكتورة رانيا هلال عميدة كلية التربية إلى ان إقامة المعارض بشكل دوري هدفها تقديم الفائدة العلمية للطلبة والتشجيع على القراءة لما لها من دور مهم في الحياة الجامعية للطلبة.

وأشار صاحب دار عمار للنشر ورد منصور إلى أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تعميم المراجع للطلبة، مشيرا إلى وجود تخفيض على أسعار الكتب بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بالمئة لتشجيع الطلبة على اقتناء الكتب.

وعبر عدد من الطلبة عن سعادتهم بإقامة هذه المعارض التي توفر لهم احتياجاتهم من الكتب وبأسعار مناسبة مقارنة بالأسعار في المكتبات.