جامعة البعث تكرم 34 طالبا وطالبة من خريجيها حاملي شهادة الباسل للتفوق

كرمت جامعة البعث خلال احتفال اقيم اليوم على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية بالجامعة 34 طالبا وطالبة من كليات الهندسة المعمارية والموسيقا والسياحة الخريجين حاملي شهادة الباسل للتفوق الدراسي للعام الدراسي 2015- 2016.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد مفيد صبح أن التكريم يأتي تتويجا لثمرة جهود الخريجين وتعبهم للوصول الى ما هم عليه اليوم مشيرا إلى أن التكريم قيمة سامية ودعوة لمواصلة هذا التفوق

وأوضح عميد كلية التربية الموسيقية بالجامعة الدكتور رصين زكية أن التكريم الذي يجمع طلبة كليات السياحة والهندسة المعمارية والموسيقا يشكل حافزا أمام الطلاب لمواصلة تفوقهم.

فيما بينت نور خضور رئيس الهيئة الطلابية بكلية السياحة أن تكريم المتفوقين هو “تكريم للوطن وأبطال الوطن الذين يحققون الانتصارات لمواصلة مسيرة العلم والحياة”.

من جانبها قالت الطالبة لين كاسوحة في كلمة الأوائل.. إن تكريمهم يحملهم الكثير من المسؤوليات وخاصة مواصلة مسيرة التفوق كما إنه اللبنة الأولى لهم في حياتهم الجامعية ودافع ليكونوا متفوقين في الحياة العملية.

حضر حفل التكريم أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد عيسى وعدد من اعضاء قيادة الفرع ورئيس فرع اتحاد الطلبة بالجامعة وعمداء الكليات وحشد كبير من الطلبة وذويهم.