جامعة البعث تكرم 47 خريجا من أوائل كلياتها ومعاهدها

كرمت جامعة البعث في حمص اليوم 47 من الخريجين الأوائل على مستوى كليات جامعة البعث و9 من خريجي معاهدها وذلك على مدرج الآداب الكبير.

وأكد رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح أن ‏تكريم المتفوقين والأوائل جزء مهم في حياة الطلبة الجامعيين الذين بذلوا الجهود واثبتوا أنهم يمتلكون فكرا نيرا وسليما للوصول إلى التفوق كما أنه دافع لاستمرار التفوق بعد الحياة الجامعية

وأشار الدكتور محمد عيسى أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن التفوق والتكريم حالة حضارية لأنها تسهم في دعم الطلبة والخريجين ليستمروا في التفوق والتحصيل العلمي الذي هو الأساس في تطوير الشعوب والقضاء على الفكر التكفيري الظلامي.

ولفت رئيس اتحاد الطلبة فرع جامعة البعث علي حمادي إلى أن الوطن يبنى بقوة شبابه ويعمر بفكرهم ومعرفتهم وعزيمتهم معتبرا أن تكريم الخريجين والأوائل الحائزين على شهادة الباسل للتفوق اليوم “يحملهم المزيد من العمل والمسؤوليات للحفاظ على هذا التفوق والنجاح”

بدوره أشار مدير الأنشطة الطلابية بالجامعة ممتاز المدني إلى أن تكريم المتفوقين والخريجين اليوم هو تكريم للجامعة ولذويهم الذين قدموا لهم كل العوامل المساعدة الى جانب جهودهم وتعبهم للوصول إلى التفوق الذي هو أعلى مراتب العلم.

وقالت الطالبة حلا صادق علي في كلمة الخريجين أن تفوقهم هو ‏ثمرة جهد وتعب مع الأهل والأساتذة في الجامعة وأن التفوق هو أعلى درجات العلم فعلينا الحفاظ عليه لنكون خريجين فاعلين في مواقع العمل التي تنتظرنا.

حضر حفل التكريم فعاليات حزبية ورسمية وعدد من أهالي المكرمين