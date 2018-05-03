جامعة البعث جاهزة للامتحانات

حمص- نزار جمول

حددت يوم السابع والعشرين من أيار الجاري موعداً لانطلاق الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017-2018 في كل كليات ومعاهد الجامعة، وتستمر حتى السابع من حزيران القادم لتبدأ الامتحانات النظرية في التاسع عشر من نفس الشهر، وتستمر حتى التاسع عشر من تموز القادم. وأشار الدكتور بسام إبراهيم رئيس الجامعة إلى أن العمل جارٍ وبجهود كبيرة ومتابعة أكبر من أجل التهيئة الجيدة واللائقة للامتحانات، بعد أن قامت الكليات بإعداد البرامج الامتحانية وجداول المراقبين، مع التأكيد على كل الكليات والمعاهد بأن يتم العمل على تحقيق الموضوعية والشمولية في الأسئلة الامتحانية، مع الحرص على أن تكون هذه الأسئلة متناسبة مع مدة الامتحان، إضافة إلى نشر التعليمات الامتحانية لتوعية الطلبة للقيام بواجباتهم ومراعاتها أثناء أداء الامتحانات، وأكد إبراهيم أن كل كوادر الجامعة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل ضمان سير العملية الامتحانية بشكل هادئ ومريح للطلاب.