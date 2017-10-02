جامعة الفرات.. تحديد موعد الامتحانات الإضافية للمواد غير المماثلة

حددت جامعة الفرات اليوم موعد تنفيذ امتحانات الدورة الإضافية للمواد غير المماثلة في كليات محافظة الحسكة خلال الفترة ما بين 8 و12 من شهر تشرين الأول الجاري.

وبين مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي أن الامتحانات تشمل المواد الدراسية غير المماثلة من كليات محافظتي دير الزور والرقة، لافتا الى أنه جرى في الشهر الماضي تنفيذ الامتحانات الإضافية للدورة الفصلية الثانية للمواد غير المماثلة وتقدم لها نحو 200 طالب وطالبة.

وأشار الحميدي إلى أنه تم تحديد موعد تنفيذ اختبار إضافي للمقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير في ال14 من تشرين الاول الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدورة الامتحانية الإضافية والذين لم يتمكنوا من التقدم للاختبار السابق الذي جرى في ال24 من الشهر الماضي.

وأصدر فرع جامعة الفرات نتائج اختبار المقدرة اللغوية للقيد في الماجستير والذي تقدم له 402 من خريجي الكليات الجامعية حيث بلغت نسبة النجاح 55 بالمئة.