جامعة تشرين.. إنجاز أكثر من 70 بالمئة من مباني توسع كليات الهندسة

تستكمل جامعة تشرين في اللاذقية حاليا إنجاز مباني توسع كليات الهندسة بفروعها المدنية والميكانيكية والمعلوماتية لتضاف إلى باقي الكليات الموجودة ما يسهم بتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات والوسائل التعليمية للطلبة الجامعيين وينعكس ايجابا على مستواهم العلمي.

وبين مدير الشؤون الهندسية والخدمات بالجامعة الدكتور سائر صليبة لمراسل سانا أن العمل يجري بوتيرة عالية حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 70 بالمئة ويتم حاليا تجهيز الكتلة الأولى المخصصة للهندسة المعلوماتية لوضعها بالخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لاسيما المدرجات الدراسية بهدف تخفيف الضغط عن الكليات الأخرى كون المدرجات الجديدة مجهزة بجميع وسائل التعليم الحديثة من صوتيات وأجهزة عرض إضافة إلى التكييف والإنارة.

وأضاف صليبة أن العمل بالكتل الأخرى يسير بوتيرة عالية ويرتبط استكمالها وتسليمها بشكل نهائي بالاعتمادات التي يتم رصدها لهذا الغرض وقال: “إدارة الجامعة لا توفر جهدا في سبيل انجاز مشاريع الكليات من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لإنجاز كل مايلزم”.

وأوضح صليبة أن كل كتلة بناء من توسع الهندسات تتألف من 4 إلى 5 طوابق مع قبو وتتسع كل منها إلى5700 طالب مؤكدا الاهتمام المستمر بتأهيل البنى التحتية للجامعة.

وافتتح مطلع الشهر الجاري مبنى كلية طب الأسنان الجديد بجامعة تشرين بعد تجهيزه بمعدات حديثة حيث يحتوي على 10عيادات تخصصية كما أن الكلية مجهزة بالمخابر والتصوير الشعاعي وفيها مدرج كبير وقاعة مؤتمرات وقاعات دراسية ومكتبة ومركز خدمة الطالب وهي قادرة على استقبال1250 مريضا يوميا للعلاج مجانا.