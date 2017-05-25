جامعة تشرين تبحث تطوير التعاون مع وفد معهد الدراسات الاستراتيجية بإيران

بحث رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان وأمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور لؤي صيوح مع وفد معهد الدراسات الاستراتيجية عن العالم الإسلامي في ايران التعاون في مجالات إعداد الأبحاث والدراسات وتبادل المعلومات والبيانات التي تسهم في تعزيز التعاون بين سورية وإيران في كل المجالات ولا سيما التعليمي والبحث العلمي.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل تستفيد من آراء الأخصائيين في المجال الأكاديمي بشكل خاص من خلال انجاز تحقيقات وجمع بيانات وتحليلها بما يسهم في الإفادة منها من قبل الجهات المعنية بالدراسات الاستراتيجية.

وقال رئيس الجامعة: إن تحسين العلاقات الثقافية والاكاديمية والعلمية بين البلدين الشقيقين ضرورة ملحة لمواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة وخاصة ما يتعلق بايران وسورية، مشيرا الى ان الجامعة تفتح أبوابها لكل مجالات التعاون مع المؤءسسات الايرانية الاكاديمية والبحثية والعلمية.

بدوره اكد امين فرع الجامعة للحزب ضرورة ترجمة هذه الأبحاث والدراسات على ارض الواقع والاستفادة منها في تطوير علاقة جامعة تشرين بالمؤسسات العلمية الايرانية ونقل التحقيقات التي تحلل الواقع السوري والنظرة عن الجامعة إلى المجتمع الايراني بشكل أوضح وأكثر شفافية بما يتيح الفرصة لزيادة الايفاد الجامعي والتبادل الطلابي والبحثي.

من جهته أشار رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية الدكتور سعد الله زارعي إلى أن المعهد أعد دراسات وأبحاثا عن سورية وخاصة في فترة الأزمة التي تمر بها البلاد وطرح مقترحات لحلول مستقبلية ناجعة تتجاوز آثار الأزمة وتعمق العلاقة مع كل مؤسسات الدولة، مبينا أن المعهد يضع خبرته الممتدة لاكثر من عشرين عاما وجهوده وتحقيقاته في عدد من دول المنطقة والعالم في خدمة تطوير العلاقة مع الجامعة من خلال تشبيك وتوطيد تعاون طويل الأمد.

يشار إلى أن المعهد ينشط في البحث والدراسات والتحقيقات في المجالات الاكاديمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية ويقدم ملخصات وكتبا عن دراساته لكل القادة والمسؤولين في إيران، اضافة إلى الجهات المتعاونة معه في اغلب دول العالم وبشكل خاص في سورية والعراق واليمن.