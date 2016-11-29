جامعة تشرين تقيم ندوة بعنوان «سورية تصنع تاريخاً جديداً للمنطقة»

أقام المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بجامعة تشرين أمس بالتعاون مع مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي ندوة بعنوان “الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد في ذكراها السادسة والأربعين”.

وأكد نقيب المعلمين في الجامعة الدكتور يونس يونس أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت منعطفاً تاريخياً في حياة سورية والأمة العربية ووضعت الأسس الأولى لبناء سورية الحديثة، مبينا أن سورية بتضحيات شهدائها ووعي شعبها وبطولات جيشها الوطني وحكمة وشجاعة قائدها تصنع نصرها وتاريخاً جديداً للمنطقة.

من جهته استعرض الدكتور محسن الخير التاريخ النضالي للقائد المؤسس حافظ الأسد والمآثر الوطنية والنضالية التي ميزت مسيرة حياته منذ كان في المدرسة وقيادته للحركة الطلابية وقراءته العميقة للتاريخ، مشيرا إلى ما حققته الحركة التصحيحية من إنجازات في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والتربوية لبناء سورية القوية وبناء جيش وطني يتحلى بعقيدة وطنية نضالية إضافة إلى نهج التعددية السياسية والاقتصادية وقيام الجبهة الوطنية التقدمية وحرب تشرين التحريرية مؤكداً أن الحركة التصحيحية انطلقت من حقيقة أن الإنسان غاية الحياة ومنطلق الحياة.