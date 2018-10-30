جامعة حلب تصدر مفاضلة القبول الجامعي لبرامج التعليم المفتوح

أعلنت جامعة حلب بدء قبول طلبات الطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلبة العرب والأجانب الراغبين في الالتحاق ببرامج لتعليم المفتوح التابعة لكلياتها للعام الدراسي 2018-2019.

وفي إعلان للجامعة أصدرته اليوم تم تحديد موعد التقدم للمفاضلة بدءا من اليوم ولغاية 8 تشرين الثاني المقبل وذلك في مقر كلية الزراعة.

وحدد نص الإعلان شروط قبول الطلاب من حملة الشهادات الثانوية وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء والطلاب الجرحى وابنائهم ومن في حكمهم والطلاب العرب والأجانب وحملة شهادات المعاهد المتوسطة والأوراق الثبوتية المطلوبة للمفاضلة وإجراءات التقدم لها.

وبين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتور سهيل الشيخ أن الكليات التي يتم التفاضل عليها هي الحقوق “برنامج الدراسات القانونية العلمية /والاقتصاد برامج /الادارة والمحاسبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة /الدراسات المالية والمصرفية / المحاسبة/ والآداب برامج /الترجمة في اللغتين الفرنسية والانكليزية/.

من جهة ثانية اتخذ مجلس جامعة حلب قرارا بتحديد موعد إجراء دورة امتحانية استثنائية لطلاب السنة الأخيرة المسجلين في برنامج الحاسوب ونظم المعلومات في الاقتصاد والادارة والمحاسبة بكلية الاقتصاد نظام التعليم المفتوح وذلك اعتبارا من يوم الأحد 2 كانون الأول المقبل ولمدة أسبوعين.

وذكر الشيخ أن عدد المستفيدين من القرار يبلغ 40 طالبا وطالبة والدورة تشكل فرصة أخيرة لطلاب السنة النهائية ليتمكنوا من إنهاء دراستهم الجامعية.