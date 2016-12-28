جامعة حماة: إجراء اختبار لتعيين “76” عاملا من الفئتين الرابعة والخامسة

أعلنت جامعة حماة عن اجراء اختبار لتعيين 76 عاملا وعاملة بصفة دائمة من الفئتين الرابعة والخامسة.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان أن الاختبار يشتمل على اختبار عملى مجموع درجاته 85 درجة، بينما سيتم منح

15 درجة لمعامل التثقيل، مبينا أن نصف مقاعد المسابقة مخصصة لذوي الشهداء استنادا الى تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ولفت سلطان الى أنه سيتم تعيين 12عاملا بصفة سائق، و25 عاملا بصفة حارس، و25 عاملا بصفة آذن، و 11 عاملا بصفة مراسل، و 2 بصفة مستخدمين، وعامل واحد بصفة مأمور هاتف، مشيرا الى أنه يمكن للاشخاص الراغبين بالتقدم الى الاختبار المذكور الاطلاع على الشروط والاوراق الثبوتية المطلوبة من خلال لوحة الاعلانات في مبنى رئاسة جامعة حماة أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

يذكر انه على من يود الاشتراك بالاختبار التقدم بالاوراق الثبوتية الى مديرية شؤون العاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 13/2/ ولغاية 28/2 من العام المقبل.