جامعة حماة: بدء التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لـ «المفتوح»

بدأت كلية التربية في جامعة حماة اليوم قبول طلبات الطلاب الراغبين بالانتساب إلى درجة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح للعام الدراسي الجامعي 2016-2017 والتي تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين القادم.

وأوضحت عميد كلية التربية في الجامعة الدكتورة رود خباز أنه يحق للطالب المستنفد سابقاً في دبلوم التأهيل التربوي من التعليمين النظامي والموازي، التقدم إلى المفاضلة الخاصة بنظام التعليم المفتوح، مبينة أنه يتوجب على الطالب المتقدم للمفاضلة أن ينجح في الاختبارات الشخصية التي تجريها الكلية للتحقق من أهليته لمهنة التدريس.

ويمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة المذكورة الاطلاع على شروط المفاضلة والأوراق المطلوبة للتسجيل فيها، مراجعة لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية لجامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة على شبكة الانترنت.