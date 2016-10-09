جامعة حماة تبدأ قبول طلبات التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي

بدأت كلية التربية في جامعة حماة اليوم قبول طلبات الطلاب الراغبين بالانتساب إلى درجة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم النظامي والموازي للعام الدراسي الجامعي 2016-2017 والتي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان أن الاختصاصات المطلوبة في دبلوم التأهيل التربوي هي اللغات العربية والانكليزية والفرنسية، اضافة الى العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والهندسات والتمريض والرياضة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والشريعة، مبيناً أنه يتوجب على الطالب المتقدم للمفاضلة أن ينجح في الاختبارات التي تجريها الكلية للتحقق من أهليته لمهنة التدريس.

ويمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة المذكورة والاطلاع على شروط المفاضلة والأوراق المطلوبة للتسجيل فيها، مراجعة لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية لجامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة على شبكة الانترنت.