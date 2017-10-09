جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم العام والموازي

أصدرت جامعة حماة نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية للتعليم العام والموازي للعام الدراسي 2017-2018.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان اليوم أن عدد الطلاب المقبولين في الدبلوم 218 طالبا وطالبة للتعليم العام والموازي منهم أربعة طلاب فقط من ذوي الشهداء.

وبين أن الاختصاصات المطلوبة في دبلوم التأهيل التربوي هي اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف الهندسات والتمريض والرياضة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والشريعة.

ويمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية بجامعة حماة أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.