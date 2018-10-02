جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي

أعلنت جامعة حماة عن صدور نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية للتعليم العام والموازي للعام الدراسي 2018-2019.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان أن الاختصاصات المطلوبة في الدبلوم المذكور هي اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف الهندسات والتمريض والرياضة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والشريعة.

ولفت الى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في المفاضلة المذكورة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية بجامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة على شبكة الانترنت.