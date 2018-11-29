جامعة حماة تعلن عن مفاضلة الدراسات العليا في طب الأسنان للطلاب العرب والأجانب

أعلنت جامعة حماة عن قبول طلبات الراغبين في التقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كلية طب الأسنان للطلاب العرب والأجانب للعام الدراسي 2018- 2019.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان في تصريح له أن تسجيل الطلاب سيكون في درجة الماجستير في اختصاصين هما تعويضات الأسنان المتحركة وتعويضات الأسنان الثابتة، مشيرا الى أنه يمكن الاطلاع على شروط المفاضلة والأوراق الثبوتية المطلوبة من خلال لوحة الإعلانات في الجامعة أو عبر موقعها الالكتروني.

وأشار سلطان إلى أن تقديم طلبات الاشتراك في المفاضلة المذكورة يتم في شعبة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان حتى موعد أقصاه الـ 4 من شهر كانون الأول المقبل.