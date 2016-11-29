جامعة حماة تقيم فعاليات مؤتمر القمة الأول لسلامة وجودة الغذاء

تحت شعار”الغذاء الأفضل والأكثر أماناً يصنع في سورية” تقيم جامعة حماة وعلى مدى ثلاثة أيام فعاليات مؤتمر القمة الأول لسلامة وجودة الغذاء في صالة المؤتمرات في فندق أفاميا الشام بحماة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وأكد الدكتور عبد الناصر شفيع عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين القطري أن سورية استطاعت بناء اقتصاد قوي ومتطور خلال السنوات الماضية، منوها باستراتيجية الأمن الغذائي التي حققتها سورية واستطاعت تصدير الكثير من المنتجات الزراعية والصناعية إلى أسواق العالم، موضحا أن المخططات الاستعمارية فشلت بفضل الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري على امتداد ساحة الوطن.

وأكد الدكتور محمد زياد سطان رئيس جامعة حماة أهمية المؤتمرات العلمية التي تشكل محطات مضيئة في تاريخ الجامعات، حيث يتم من خلالها تحقيق العديد من الأهداف ومنها نقل المعلومة والخبرة والمعرفة العلمية كما أنها تأتي في سياق التعليم المستمر وتجسيدا لمبدأ ربط الجامعة بالمجتمع.

ولفت الدكتور جورج خوري ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” إلى أن المنظمة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم والمعلومات الفنية اللازمة في قضايا الغذاء وضمان سلامته.

وفي سياق متصل افتتح على هامش المؤتمر المعرض الأول لسلامة وجودة الصناعات الغذائية وأقيم حفل التخرج المركزي الأول لطلاب جامعة حماة من كليات الاقتصاد والتربية والطب البيطري والأسنان والزراعة والآداب والتربية الرياضية.

وبين الدكتور شفيع خلال حفل التخرج أن سورية تفخر بمتفوقيها ومبدعيها الذين سهروا وتعبوا من أجل إعلاء راية الوطن وليكونوا على مستوى الطموحات والآمال.

من جهة ثانية تم افتتاح بناء كلية الهندسة المدنية في حي البرناوي التي تستوعب نحو 415 طالبا وطالبة من جامعة حماة والتعليم الموازي والطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى وتم تزويدها بكل التجهيزات.