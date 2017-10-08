جامعة دمشق بالمرتبة الأولى…صدور نتائج الامتحان الطبي الموحد دورة أيلول

أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي اليوم نتائج الامتحان الطبي الموحد “دورة أيلول 2017” لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري والطلاب الراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في الجامعات السورية الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 2432 طالبا وطالبة منهم 411 طالبا تقدموا للامتحان شرطيا.

وحازت جامعة دمشق المركز الأول بعدد الناجحين في الامتحان بنسبة نجاح 21ر81 بالمئة تلتها جامعة حلب بنسبة 37ر80 بالمئة وجامعة تشرين 36ر80 بالمئة وجامعة البعث 77ر72 بالمئة وجامعة الفرات 3ر29 بالمئة فيما بلغت النسبة في الجامعات غير السورية 22ر15 بالمئة أما بالنسبة للجامعات الخاصة فكانت أعلى نسبة نجاح في الجامعة السورية الخاصة بنسبة 86ر56 بالمئة تلتها جامعة الأندلس بنسبة 55 بالمئة وجامعة القلمون 50 بالمئة.

وكان المركز أجرى الامتحان على مدى جلستين يومي السبت 23 و 30 من الشهر الماضي في مراكز جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث ويعد النجاح في الامتحان شرطا للتخرج أو التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا.

ويهدف مركز القياس والتقويم الذي أحدث عام 2012 إلى قياس مخرجات التعليم العالي لطلاب الجامعات في عدة اختصاصات منها الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعمارية والمعلوماتية لتطوير عملية التعليم والتعلم واستثمار وتوظيف القوى البشرية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي قبل ممارستها المهام المختلفة في المجتمع.