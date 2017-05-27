جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة الطلاب لتعيينهم بصفة معيد

حددت جامعة دمشق مواعيد مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية للطلاب الخريجين الأوائل نتيجة امتحانات العام الدراسي 2015/2016 والمعتمدة اختصاصاتهم بقرار من مجلس التعليم العالي تمهيدا لتعيينهم بوظيفة معيد.

وبينت الجامعة أن المقابلات ستجري في مكتب نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية اعتبارا من يوم الأحد 18/6/2017 لكليات الآداب ويوم الاثنين 19/6 لكليات الاقتصاد والحقوق والشريعة ويوم الثلاثاء20/6 لكليات التربية والزراعة ويوم الأربعاء /21/6/ لكليات الإعلام والصيدلة والطب والعلوم والعلوم السياسية ويوم الخميس 22/6 لكليات الفنون الجميلة والهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية والكهربائية والسياحة.

ووفقا لأحكام المرسوم التشريعي الصادر في 24/5/2015 يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت عدة شروط أبرزها ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج 26 عاما في كليات الطب و25 عاما في الكليات التي تمنح درجة الإجازة في خمس سنوات و24 عاما في باقي الكليات وألا يقل معدله عن مرتبة جيد جدا في درجة الإجازة وأن يكون أهلا للتدريس.