جامعة دمشق تصدر شروط الالتحاق بدرجات ماجستير الدراسات العليا

أصدرت جامعة دمشق شروط الالتحاق بدرجات الماجستير الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها عدا كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والعمارة والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي الإجازة في الهندسة المعمارية للعام الدراسي 2018-2019.

وبينت الجامعة في إعلانها اليوم شروط القيد في السنة الأولى لدرجات الماجستير وشروط التفاضل والأوراق المطلوبة والأعداد المقترح قبولها في الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2018-2019.

واشترطت الجامعة للمتقدم من خريجي التعليم المفتوح لمفاضلة الدراسات العليا (وفق نظام التعليم العام والموازي) أن يكون ناجحا في الاختبار المعياري الخاص بهم وذلك بحصول الطالب على 50 بالمئة على الأقل من علامة الاختبار.

وحددت الجامعة مواعيد الاختبار المعياري للطلاب الراغبين بالتقدم إلى هذه المفاضلة بالنسبة لكليات الآداب والعلوم الإنسانية والتربية والعلوم السياسية والزراعة والسياحة في 7-11-2018، وبالنسبة لكليات الإعلام والاقتصاد والحقوق في 8-11-2018.

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين بمعرفة مزيد من التفاصيل لزيارة موقعها الإلكتروني.

وكان مجلس التعليم العالي حدد موعد تقديم طلبات الانتساب إلى مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي في مراكز المفاضلة المعتمدة بجامعة دمشق اعتبارا من 4-11-2018 ولغاية 11-11- 2018 على أن تصدر النتائج في موعد أقصاه 20-11-2018.