جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح

أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2018-2019 وبينت الحدود الدنيا من الدرجات للقبول في برامجه.

وأشارت الجامعة في إعلان لها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقع الجامعة الإلكتروني.

وكانت جامعة دمشق أعلنت بدء قبول طلبات التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2018-2019 في مراكز التسجيل اعتبارا من يوم الاثنين 22-10-2018 ولغاية يوم الخميس 1-11-2018.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة والإعلام والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي.