جامعة دمشق تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد الطلابي الجامعي التاسع للرياضيات

كرمت جامعة دمشق اليوم الفائزين الأوائل في الأولمبياد الطلابي الجامعي التاسع للرياضيات لعام 2017 وذلك في كلية العلوم بالجامعة.

وخلال التكريم بين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن تنظيم الأولمبياد العلمي حدث مهم للطلاب يسهم في تعزيز مقدراتهم وتنميتها مؤكدا حرص الجامعة على دعم الأولمبياد وسبل نجاحه بما يحافظ على المبدعين والموهوبين.

وأضاف الكردي إن 182 طالبا من كليات الهندسة والعلوم والمعلوماتية والطب شاركوا في أولمبياد هذا العام الذي يعقد بشكل دوري حيث تم منح شهادات تقدير للثمانية الأوائل وجوائز نقدية للثلاثة الأوائل.

بدوره أوضح الدكتور عبد اللطيف هنانو نائب عميد كلية العلوم بجامعة دمشق أن الأولمبياد الطلابي الجامعي للرياضيات أحد الأنشطة المهمة في خطة الجامعة لتطوير مهارات التميز والإبداع عند طلابها مشيراً إلى الدور الفاعل لهيئة التميز والإبداع والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اكتشاف المتميزين على مساحة الوطن ورعايتهم.

ولفت الدكتور مهيب النقري رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية إلى تميز وجدارة العقول السورية وقدرتها على المنافسة مثمنا نتائج فرق الجامعة السورية في رفع اسم الوطن في مجالات الابتكار وتطوير البحث العلمي.

وفي كلمة المشاركين بالأولمبياد أكد الطالب غيث الزحيلي من السنة التحضيرية في الكليات الطبية أن المشاركة بالمسابقات العلمية في الجامعة تفتح آفاقاً للطالب يشبع من خلالها حبه للمعرفة واختبار منهج جديد بالإبداع والتفكير.

رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب رأى في تصريح صحفي أن تفوق الطلاب ونيل مجموعة كبيرة منهم جوائز على المستوى العالمي والوطني يدل على صوابية عمل الهيئة وبناء قدراتهم بشكل جيد. مبينا أن التكريم اليوم يؤكد أن سورية تتابع تنمية إبداع أبنائها ليس فقط في المرحلة ما قبل الجامعية بل خلالها أيضا..

و رأى الطالب عمر الحافظ من كلية العلوم قسم الرياضيات سنة ثالثة أن التكريم حافز قوي لتحقيق الأفضل والاجتهاد لأجل بناء الوطن بينما رأى الطالب سلمان الحواط من قسم الرياضيات في الكلية ونال المركز السابع أن المسابقة توسع آفاق التفكير لدى الطالب بعيدا عن التقليدية والنمطية في الاسئلة. كما أنها فرصة لتبادل المعارف مع طلاب من كليات أخرى داعيا الطلبة إلى المشاركة في المسابقة.

وحاز المراكز الثلاثة الاولى عمر الحافظ وقصي العثمان وغيث الزحيلي.

شارك في التكريم أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي خالد الحلبوني ومعاون وزير التربية الدكتور فرح المطلق وعميد كلية العلوم الدكتور عدنان ديب وعمداء وأساتذة في كليات الجامعة