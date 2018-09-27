جامعة دمشق تكرم عددا من أسر شهدائها

كرمت جامعة دمشق اليوم أسر عدد من شهدائها تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل عزة وكرامة الوطن ومنحتهم شهادات تخرج فخرية.

وفي تصريح صحفي عقب التكريم أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي أن الجامعة حريصة على مد يد العون والمساعدة لأسر الشهداء وهي مثل بقية المنظومات المجتمعية التي صمدت وقدمت الشهداء لتكون رديفة لرجال الجيش العربي السوري حتى الوصول إلى النصر الكامل على المؤامرات الإرهابية التي حيكت ضد سورية.

من جهته أوضح رئيس مكتب الشهداء بالجامعة المهندس أيهم الحوراني أنه في المرحلة القادمة ستتم تسمية القاعات والأماكن العامة بأسماء الشهداء وسيتم إصدار كتاب يتحدث عن السيرة الذاتية لهم تخليدا لذكراهم، مضيفا: إن مكاتب الجامعة مفتوحة في كل الأوقات لذوي الشهداء لتقديم الخدمات لهم.

وعبر ذوو الشهداء المكرمون عن فخرهم بشهادة أبنائهم وشكرهم وامتنانهم للجامعة على هذا التكريم، مؤكدين أن سورية تستحق كل التضحيات لتحقق النصر على الإرهاب.