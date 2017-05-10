جامعة دمشق تكرم عددا من ذوي شهدائها في دار الأوبرا بدمشق

بمناسبة عيد الشهداء كرمت جامعة دمشق اليوم عددا من ذوي شهدائها تقديرا لتضحياتهم في سبيل عزة وكرامة الوطن وذلك خلال حفل كبير في دار الأسد للثقافة والفنون “الأوبرا” بدمشق.

وتضمن الحفل مختارات غنائية لفرقة موسيقا الجيش العربي السوري وفيلما وثائقيا عن الشهداء وفقرات فنية لأطفال من دار الرحمة لرعاية الأيتام ومقتطفات شعرية مجدت مكانة الشهيد وعظمته للشاعر ماهر محمد المحمد.

وفي كلمته خلال الحفل لفت المهندس أيهم حوراني رئيس مكتب الشهداء في فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن الشهيد هو رمز الإيثار ومن الواجب التحدث عن أخلاق الشهداء وصفاتهم الرائعة ونقل كلماتهم الطيبة وسماتهم الصالحة إلى الآخرين الذين حرموا من معرفتهم وإلى الأجيال القادمة معتبرا أن ذلك “أمانة في أعناق الجميع”.

ونوه المهندس حوراني بنساء سورية العظيمات وقال ..”إنهن مصانع الشهداء قدمن فلذات أكبادهن فداء للوطن بعد أن زرعن في نفوسهم العزة والعنفوان والعلم وكل معاني البطولة والعفة وحب الوطن”.

وأعرب ذوو الشهداء المكرمون عن شكرهم وامتنانهم للجامعة على هذا التكريم مؤكدين أن سورية تستحق كل التضحيات حتى يعود الأمن والاستقرار إليها وقالت فاطمة حامد الحروب موظفة في الجامعة وزوجة الشهيد نور الدين محمد الزعبي.. انها “تفتخر بشهادة زوجها وأن التكريم مبادرة مميزة من الجامعة لمن ضحوا بأروحهم فداء للوطن” بينما أعرب والد الشهيد مصطفى قطماوي الطالب في كلية الحقوق عن أمله في أن تعود سورية كما كانت.

وفي تصريح للإعلاميين أكد الدكتور خالد حلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن علينا أن نكون مخلصين لتاريخ الأمة ولأرواح الشهداء وللرسالة التي استشهدوا من أجلها وأن نجعل من هذه المناسبة محطة انطلاق لتحقيق الهدف الأسمى والأوسع والأشمل وهو تطهير كامل الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب والإرهابيين التكفيريين القتلة لتبقى سورية صامدة شامخة.

من جانبه اعتبر رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي أن التكريم اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لأسر وذوي الطلاب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل سورية مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كل الدعم اللازم لأسر الشهداء وتسهيل أمورهم ولا سيما أن عدد الشهداء بالجامعة “وصل إلى 130 شهيدا من طلاب وأساتذة وموظفين”.

حضر الحفل أعضاء قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعمداء الكليات وحشد كبير من أساتذة الجامعة وطلابها.