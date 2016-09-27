جامعة طرطوس.. افتتاح 5 كليات للعام الدراسي القادم

أعلن رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي أنه سيتم خلال العام الدراسي الحالي 2016-2017 افتتاح 5 كليات وأقسام جديدة في الجامعة هي طب الأسنان والهندسة المعمارية والمعهد العالي للغات وقسم الكيمياء وقسم الإرشاد النفسي إضافة إلى إحداث مجلة الجامعة العلمية والبحثية.

وأوضح الدالي أن رئاسة الجامعة بذلت جهودا كبيرة لتأمين مقرات لهذه الكليات بدعم من رئاسة مجلس الوزراء وسيتم قريبا افتتاح الكليات المذكورة لافتا إلى عدم وجود مشكلة في تأمين الكادر التدريسي لها.

وفيما يتعلق بموضوع التقدم للمفاضلة للعام الحالي أشار رئيس الجامعة إلى أن 10 آلاف طالب وطالبة تقدموا إلى المفاضلة في مراكز جامعة طرطوس وهو ضعف العدد الذي تم تسجيله العام الماضي مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات لإتمام عملية التقدم بيسر وسهولة.

وكان مجلس التعليم العالي وافق خلال اجتماعه في الـ7 من آب الماضي على افتتاح كليتين لطب الأسنان والهندسة المعمارية ومعهد عال للغات في جامعة طرطوس بدءا من العام الدراسي 2016-2017.