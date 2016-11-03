جونسون يفجر مفاجأة حول البغدادي: “هو أول من غادر الموصل”

أكد وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون”،اليوم الخميس، الإرهابي أبو بكر البغدادي هرب من الموصل، مبينا أن معركة تحرير الموصل ستكون صعبة وطويلة.

وقال جونسون أمام البرلمان البريطاني أن”الإرهابي البغدادي لم يعد في مدينة الموصل وهرب منها”، مبينا ان”التسجيل الصوتي الذي بثه الارهابي البغدادي لم يسجل في الموصل”.

واضاف ان”داعش الارهابي سيستخدم سياسة الارض المحروقة في معركة الموصل واتوقع انها تكون صعبة وطويلة”.

وأشار جونسون إلى أن التسجيل الصوتي للبغدادي الذي أصدره اليوم لحثّ أنصاره على مواصلة قتال القوات العراقية ومهاجمة مدن غربية، كان مثيراً للسخرية، مضيفاً أن البغدادي نفسه هو أول من غادر الموصل، مستخدماُ وسائل الإنترنت لتحريض أنصاره على العنف.