جانكورتالان: دعم اردوغان للتنظيمات الارهابية في سورية جلب الخطر لتركيا

اعلنت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ياسمين جانكورتالان ان دعم حكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا للتنظيمات الارهابية في سورية هو “سبب المخاطر التي تهدد تركيا الان على طول الحدود”.

وحذرت جانكورتالان في مؤتمر صحفي اليوم من عواقب العدوان التركي على الاراضي السورية مؤكدة ان ما يسمى “الجيش الحر” مجموعة من المرتزقة الذين يهربون من الحرب في وقت الضيق ولن يترددوا بالانضمام الى تنظيمي “داعش” أو “النصرة” مقابل حفنة من الدولارات.

واضافت جالكورتالان ان المجموعات الارهابية التي يتحالف معها الجيش التركي لن تتردد في توريطه خلال توغله في الشمال السوري مشيرة الى تزايد خسائر الجيش التركي يوما بعد يوم في الارواح والعتاد جراء هذا التدخل.