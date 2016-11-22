جاهزة للبيع.. «378» ألف غرسة مثمرة في مشتل المختارية بحمص

أنتجت مديرية زراعة حمص 251 ألف غرسة مثمرة و127 ألف غرسة زيتون جاهزة للبيع خلال الموسم الزراعي الحالي.
وذكر مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي أن الغراس المعدة للبيع من إنتاج مشتل المختارية الذي يتضمن مختلف أنواع الغراس المثمرة البذرية والجذرية والمطعمة وبأسعار مقبولة للقطاعين الخاص والتعاوني، إضافة إلى توفر غراس الزيتون بأنواعه خضيري -قيسي- صوراني”.
ولفت الرفاعي إلى أن عمليات البيع ستتم من مركز المختارية، منوها الى أنه يتوفر لدى مشتل المختارية غراس التفاح و اجاص وخوخ ولوز وجوز ومشمش وزيتون وكرمة ورمان ودراق.