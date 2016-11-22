جاهزة للبيع.. «378» ألف غرسة مثمرة في مشتل المختارية بحمص

أنتجت مديرية زراعة حمص 251 ألف غرسة مثمرة و127 ألف غرسة زيتون ‏جاهزة للبيع خلال الموسم الزراعي الحالي.‏

‏وذكر مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي أن الغراس المعدة للبيع من إنتاج مشتل المختارية الذي ‏يتضمن مختلف أنواع الغراس المثمرة البذرية والجذرية والمطعمة وبأسعار مقبولة ‏للقطاعين الخاص والتعاوني، إضافة إلى توفر غراس الزيتون بأنواعه خضيري -قيسي- ‏صوراني”.

ولفت الرفاعي إلى أن عمليات البيع ستتم من مركز المختارية، منوها الى أنه يتوفر لدى مشتل المختارية غراس التفاح و اجاص وخوخ ولوز وجوز ومشمش وزيتون وكرمة ورمان ودراق.‏