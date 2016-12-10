جبهة تدمر آمنة.. تصفية عشرات الإرهابيين حاولوا التسلل إلى الصوامع

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم “داعش” ودمرت عتادهم، بعد محاولتهم التسلل في منطقة الصوامع شرق مدينة تدمر.

وأكد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش أحبطت بعد ظهر اليوم محاولات إرهابيي تنظيم “داعش” التسلل إلى منطقة الصوامع شرق مدينة تدمر وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر المصدر أن الاشتباكات بين وحدات الجيش وارهابيي تنظيم “داعش” ما تزال مستمرة في المنطقة وأن إرهابيي التنظيم التكفيري يتكبدون خسائر كبيرة.

هذا وأكد الإعلام الحربي مساء اليوم أنه لا صحة لما تروجه بعض الفضائيات عن سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على تدمر أو دخوله إلى بعض أحيائها.