جبهة حرستا.. الجيش يقلص المسافة نحو إدارة المركبات وغارات جوية على مواقع العصابات الإرهابية

واصلت وحدات الجيش العربي السوري المكلفة بحماية القطاع الشرقي للعاصمة دمشق، بمساندة من قوات الموازرة التي انضمت في الأيام الأخيرة للمعركة، عملياتها ضد المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية بهدف فك الحصار عن “إدارة المركبات” في حرستا شمال شرق مدينة دمشق.

وفي سياق العمليات، تمكن الجيش من السيطرة على نقاط عدة شمال مسجد ابو بكر شرق مبنى المحافظة في حرستا، بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية، وسط حالة من الضياع في صفوفها نتيجة التمهيد الناري المكثف على مواقعها بمختلف أنواع الأسلحة.

سلاح الجو السوري، بدوره، شن سلسلة غارات مستهدفاً مواقع ونقاط المجموعات الإرهابية في محيط إدارة المركبات في وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

ويوم امس، نشرت “خلية الإعلام الحربي” أسماء 52 قتيلاً من الإرهابيين بينهم 4 مسؤولين بنيران الجيش على جبهة إدارة خلال الـ 8 أيام الماضية.