جبهة حلب.. الجيش يبسط السيطرة على مشروع 1070 غربا

بسط الجيش العربي السوري كامل سيطرته على مشروع 1070 شقة، غرب حلب، بعد اشتباكات مع إرهابيي “جيش الفتح”.

ونقلت سبوتنيك عن قائد ميداني قوله أن: «الجيش العربي السوري يلاحق فلول إرهابيي “الفتح” الذين فروا باتجاه الجنوب بعد انهيارات كاملة في دفاعاتهم نتيجة كثافة نيران الجيش السوري».

لافتاً إلى أن: «الجيش يقوم حاليا بتمشيط المنطقة ومسحها أمنيا لتفكيك العبوات الناسفة والألغام والمفخخات التي يخلفها المسلحون عادة».

وأشار المصدر إلى أن: «عملية تثبيت النقاط تتم مباشرة بعد انتهاء وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري من عملية التمشيط»

يذكر أن المنطقة كانت بحكم الساقطة، منذ أمس الاثنين، بعد سيطرة الجيش على التلال الحاكمة المحيطة بالمشروع، وفي الخامس عشر من آب الماضي، سيطر إرهابيو “جيش الفتح” على مشروع 1070 في محاولة منهم للتقدم إلى المدينة لرفع الحصار عن مسلحي الأحياء الشرقية لحلب.