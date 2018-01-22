جبهة مناهضة الصهيونية تدين التدخل الأجنبي غير الشرعي في سورية والعراق

طالبت الجبهة العالمية لمناهضة الإمبريالية والصهيونية اليوم بانسحاب جميع القوات الاجنبية الموجودة بشكل غير شرعي في سورية والعراق .

وأصدرت الجبهة بياناً أدانت فيه كل أشكال الإرهاب وأوله الإرهاب التكفيري المدعوم من قوى الإمبريالية والصهيونية وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل, ووجهت التحية إلى المقاومة في سورية ولبنان والعراق واليمن وفلسطين التي استهدفها هذا الارهاب.

ودعت إلى انسحاب القوات الأجنبية المحتلة من المنطقة وتفكيك القواعد العسكرية التابعة لها ولا سيما قوات الاحتلال الأمريكي في سورية والعراق والى تفكيك الأسلحة النووية وخصوصا تلك التي يمتلكها الكيان الصهيوني والتي تشكل تهديدا حقيقياً لشعوب المنطقة.

كما نددت الجبهة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها وطالبت “المنظمات الدولية بفضح الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وإرغامها على الانسحاب من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة”.