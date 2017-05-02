جدة تندد بتسجيل فيديو لحفيدها وهو يهدد بقتل أستراليين

نددت جدة أسترالية بتسجيل فيديو لحفيدها وهو يتلقى من والده المقاتل لدى تنظيم داعش، تعليمات بقتل أستراليين .

وكان تسجيل نشر في مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا مؤخرا، يُسمع فيه صوت خالد شروف وهو يلقن ابنه حمزة ،وعمره ست سنوات ،حول سبل قتل غير المسلمين.

وظهر الطفل في التسجيل وهو يحمل مسدسين وسكينا ويقوم بتهديدات بينما يسأله صوت بعيد عن الكاميرا كيف تقتل أستراليا؟.

وشروف هو أول أسترالي تسحب منه الجنسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، تصدّر وسائل الإعلام في 2014 عندما نشر صورة لابن آخر له وهو يحمل رأسا مقطوعة.

وقالت كارين نيتلتون التي غادرت ابنتها تارا البلاد مع أولادها إلى سوريا في 2013 للانضمام إلى زوجها شروف، إنها “تشعر بالصدمة للتسجيل الأخير”.

وتابعت نيتلتون لهيئة الإذاعة الأسترالية أمس متحدثة عن حفيدها ” أي شخص سيرى (التسجيل) سيظن أنه إرهابي صغير، لا يمكنني أن أتصور كيف استطاع والده أن يفعل ذلك به، أنا لا أفهم ذلك أبدا”.

ولا تزال نيتلتون تحاول استعادة أحفادها الخمسة وهم ثلاثة صبيان وفتاتان بعد ما غادروا جميعا إلى أستراليا مشددة على أنهم لم يصبحوا تابعين للتنظيم، وقالت:”لم نخسرهم، لم يضلوا، إنهم مجرد أطفال وسيكونون على ما يرام إذا تلقوا المساعدة الصحيحة”.

بدوره ندد وزير العدل الأسترالي مايكل كينان “بالاستغلال المروع” لطفل في الترويج لمتطرفين، “الحكومة الأسترالية تندد بهذا الاستغلال المروع لطفل من أجل نشر رسالة تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي”.

وتقدر السلطات الأسترالية بأن 110 من مواطنيها سافروا إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى مقاتلي تنظيم داعش وأن نحو 60 منهم قتلوا هناك.