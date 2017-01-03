جدول توزيع المياه في دمشق وضواحيها لليوم الثلاثاء

أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي الجدول الزمني لتوزيع المياه على دمشق وضواحيها

مسلسل اسم المنطقة ساعة التزويد بالمياه
1 باب سريجة – شريبيشات – حلبوني – فحامة – برامكة – ميدان – مجتهد – زاهرة قديمة – زاهرة جديدة – تضامن – دف الشوك – جزماتية – شارع خالد بن الوليد – باب مصلى – السويقة من الساعة التاسعة مساءً
2 قدسيا المرتفعة و قدسيا المنخفضة (بكافة مناطقهما) من الساعة السادسة صباحاً
ضاحية قدسيا المنخفضة (الجزيرة E +F5+ D+جزء من F2) من الساعة السادسة مساءً
3 العدوي – التجارة – شارع فارس الخوري – عباسيين – زبلطاني – الخطيب – ديوانية – القصور من الساعة الثامنة صباحاً
حي تشرين – عش الورور من الساعة السادسة مساءً
برزة مسبق الصنع مرحلة رابعة – المنطقة المرتفعة من حارة السويداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً
4 مهاجرين من الجادة الثالثة إلى الخامسة والنصف – خورشيد1 – خورشيد2 من الساعة الثانية ظهراً
5 مزة فيلات متصلة من الساعة الحادية عشرة ليلاً

 

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