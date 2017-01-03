جدول توزيع المياه في دمشق وضواحيها لليوم الثلاثاء

أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي الجدول الزمني لتوزيع المياه على دمشق وضواحيها
|مسلسل
|اسم المنطقة
|ساعة التزويد بالمياه
|1
|باب سريجة – شريبيشات – حلبوني – فحامة – برامكة – ميدان – مجتهد – زاهرة قديمة – زاهرة جديدة – تضامن – دف الشوك – جزماتية – شارع خالد بن الوليد – باب مصلى – السويقة
|من الساعة التاسعة مساءً
|2
|قدسيا المرتفعة و قدسيا المنخفضة (بكافة مناطقهما)
|من الساعة السادسة صباحاً
|ضاحية قدسيا المنخفضة (الجزيرة E +F5+ D+جزء من F2)
|من الساعة السادسة مساءً
|3
|العدوي – التجارة – شارع فارس الخوري – عباسيين – زبلطاني – الخطيب – ديوانية – القصور
|من الساعة الثامنة صباحاً
|حي تشرين – عش الورور
|من الساعة السادسة مساءً
|برزة مسبق الصنع مرحلة رابعة – المنطقة المرتفعة من حارة السويداء
|من الساعة الحادية عشرة صباحاً
|4
|مهاجرين من الجادة الثالثة إلى الخامسة والنصف – خورشيد1 – خورشيد2
|من الساعة الثانية ظهراً
|5
|مزة فيلات متصلة
|من الساعة الحادية عشرة ليلاً