جدول توزيع المياه لدمشق وضواحيها

أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها الجدول الزمني للتزويد بالمياه وفق الجدول التالي:
|مسلسل
|اسم المنطقة
|ساعة التزويد بالمياه
|1
|ضاحية قدسيا المرتفعة (جزء من B1 – B2 – جزء من -C3 -C1 – C2 F1- F2 – F3 -F4 – جزء من E1– A)
|من الساعة الرابعة فجراً
|2
|العرين (مساكن الحرس)
|من الساعة الثامنة صباحاً
|3
|باب سريجة – شريبيشات – حلبوني – فحامة – برامكة – ميدان – مجتهد – زاهرة قديمة – زاهرة جديدة – تضامن – دف الشوك – جزماتية – شارع خالد بن الوليد – باب مصلى – السويقة
|من الساعة السادسة صباحاً
|4
|شارع الأمين – جادة الإصلاح – شارع البدوي – شارع مدحت باشا – القيمرية – سوق الحميدية – حارات باب توما –
عمارة جوانية (محيط مقام السيدة رقية)
|من الساعة الثانية عشرة ظهراً
|5
|خلف مشفى ابن النفيس حتى نهاية الجبل – امتداد وادي السفيرة حتى نهاية الجبل – امتداد أميمة الغفارية حتى نهاية الجبل – امتداد ساحة الهداية حتى نهاية الجبل – امتداد جامع النصر حتى نهاية الجبل
|من الساعة التاسعة صباحاً
|6
|مساكن برزة مسبق الصنع (مرحلة 1+2+3)- برزة الغربية – برزة البلد – عش الورور المنخفضة – حارة السويداء المنخفضة – طريق مشفى تشرين
|من الساعة الثامنة مساءً
|7
|مساكن برزة أبو جرش – طريق الوحدات – حي البعث
|من الساعة الثامنة صباحاً
|8
|مزة فيلات غربية
|من الساعة الرابعة عصراً
|9
|الجويزانية
|من الساعة الثانية ظهراً
|10
|حي الورود – جبل الرز
|من الساعة الخامسة مساءً