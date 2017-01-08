جدول توزيع المياه لدمشق وضواحيها

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خلف مشفى ابن النفيس حتى نهاية الجبل – امتداد وادي السفيرة حتى نهاية الجبل – امتداد أميمة الغفارية حتى نهاية الجبل – امتداد ساحة الهداية حتى نهاية الجبل – امتداد جامع النصر حتى نهاية الجبل

من الساعة التاسعة صباحاً