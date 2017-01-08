جدول توزيع المياه لدمشق وضواحيها

أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها الجدول الزمني للتزويد بالمياه وفق الجدول التالي:

 

مسلسل اسم المنطقة ساعة التزويد بالمياه
1 ضاحية قدسيا المرتفعة (جزء من B1B2 – جزء من -C3 -C1 – C2 F1- F2 – F3 -F4 – جزء من E1A) من الساعة الرابعة فجراً
2 العرين (مساكن الحرس) من الساعة الثامنة صباحاً
3 باب سريجة – شريبيشات – حلبوني – فحامة – برامكة – ميدان – مجتهد – زاهرة قديمة – زاهرة جديدة – تضامن – دف الشوك – جزماتية – شارع خالد بن الوليد – باب مصلى – السويقة من الساعة السادسة صباحاً
4 شارع الأمين – جادة الإصلاح – شارع البدوي – شارع مدحت باشا – القيمرية – سوق الحميدية – حارات باب توما –

عمارة جوانية (محيط مقام السيدة رقية)

من الساعة الثانية عشرة ظهراً
5 خلف مشفى ابن النفيس حتى نهاية الجبل – امتداد وادي السفيرة حتى نهاية الجبل – امتداد أميمة الغفارية حتى نهاية الجبل – امتداد ساحة الهداية حتى نهاية الجبل – امتداد جامع النصر حتى نهاية الجبل من الساعة التاسعة صباحاً
6 مساكن برزة مسبق الصنع (مرحلة 1+2+3)- برزة الغربية – برزة البلد – عش الورور المنخفضة – حارة السويداء المنخفضة – طريق مشفى تشرين من الساعة الثامنة مساءً
7 مساكن برزة أبو جرش – طريق الوحدات – حي البعث من الساعة الثامنة صباحاً
8 مزة فيلات غربية من الساعة الرابعة عصراً
9 الجويزانية من الساعة الثانية ظهراً
10 حي الورود – جبل الرز من الساعة الخامسة مساءً

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