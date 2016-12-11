جديد.. اشحن هاتفك في 30 ثانية!

أكدت شركة “InstaCharge” أن تطبيقها الذي يحمل الاسم ذاته، والذي يستطيع إعادة شحن بطارية الهاتف خلال 30 ثانية، أن التطبيق يعمل وبشكل جيد.

وتوضح الشركة أن تطبيق “InstaCharge” الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، يمكنه تخزين طاقة زائدة لأجل بطارية الهاتف في داخله بوسعها أن تشحن بطارية الهاتف بالكامل، وعندما تنفد طاقة البطارية يمكن إعادة شحنها خلال 30 ثانية عبر الوصول إلى الطاقة المخزنة عن طريق التطبيق.

وانتقد بعض الخبراء وعلماء الفيزياء لطريقة عمل التطبيق، مشيرين إلى أنه يخرق القوانين الأساسية للديناميكا الحرارية باعتبار أن “المبادئ الأساسية للطاقة أنها لا تفنى ولا تُستحدث من العدم”.

وقال مبتكرا التطبيق دوغلاس ستيوارت الأميركي الجنسية وجورانجبهي باتيل وهو رجل أعمال من فيجي، إنه لا يوجد أي دليل يؤكد مزاعم الخبراء بأن التطبيق لا يمكن أن ينجح.