جديد « غوغل بلاي».. ألعب قبل الشراء

بدأت شركة غوغل في إضافة ميزة جديدة لمحبي شراء الألعاب من متجر غوغل بلاي للمستخدمين في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، وهي ميزة تجربة اللعبة أو التطبيق لمدة عشر دقائق قبل شرائها أو تثبيتها على الجهاز الخاص بالمستخدم.

ونشر موقع “فوني أرينا” الهندي أن هذه الميزة ستجد زرا جديدا لها خاصا بتجربة اللعبة على الهاتف الذكي، فضلا عن معلومات أخرى يتيحها متجر غوغل للحصول على المعلومات الكافية عن اللعبة قبل الشروع في شرائها أو تثبيتها. وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد عدد مرات محدود لاستعراض تطبيق معين، لكن حتى الآن ليس من المعروف عدد الألعاب التي ستغطيها الميزة الجديدة، وهل سيتم نشرها بشكل كبير أم لا.