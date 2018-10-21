جراء السيول الجارفة.. وفاة طفلتين وشاب في ريف دمشق

توفيت طفلتان وشاب في بلدتي دير مقرن وكفير الزيت بوادي بردى في ريف دمشق، فيما تضرر العديد من المنازل بالمنطقة نتيجة السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس.

رئيس بلدية دير مقرن محمد حميدان عودة بين أن الطفلتين، أسيل الخطيب البالغة من العمر أربع سنوات، وهديل اللحام ذات الست سنوات، توفيتا نتيجة اجتياح السيول صالة الأفراح في البلدة بشكل مفاجئ، حيث لم يتمكن أحد من إنقاذهما بسبب سرعة السيول وقوتها.

من جهته، أوضح رئيس بلدية كفير الزيت محمد أمين أحمد بأن السيول جرفت الشاب محمد أحمد سرور، البالغ من العمر 35 عاما، أثناء محاولته إنقاذ بعض الأشخاص وسحبته من ساحة الأيتام إلى ساحة شكر سعيد في البلدة ما أدى إلى وفاته.

كما أضاف بأن ثلاثة منازل انهارت بالكامل، وتضرر مائتي منزل في بلدة كفير الزيت، فضلا عن تعطل شبكتي المياه والصرف الصحي.

هذا وشهدت دمشق وريفها، أمس، هطولات مطرية غزيرة أدت إلى توقف حركة السير في عدد من الطرقات، بسبب تجمع المياه وانزلاق التربة، وتسببت بتضرر بعض المنازل.