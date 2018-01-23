جراء عدوان النظام التركي.. نزوح مئات العائلات من ريف حلب

نزح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي جراء العدوان الذي تنفذه قوات النظام التركي على مدينة عفرين والقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر أهلية بأن آلاف المدنيين غادروا مدينة عفرين تاركين منازلهم وقراهم بعد تعرضها للقصف والتدمير جراء العدوان الذي تنفذه قوات النظام التركي على عدد من المنازل السكنية في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي.

كما أكدت الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم أن “5000 شخص نزحوا عن مدينة عفرين حتى يوم أمس الاثنين وذلك نتيجة للعدوان والقصف العشوائي الذي تنفذه قوات النظام التركي على عفرين والقرى المحيطة بها، معربة عن استعدادها لتقديم المساعدات لنحو 50 ألف شخص من مدينة عفرين إضافة إلى 30 ألف نازح آخرين إذا استمر النزوح.

وتشن قوات النظام التركي منذ يوم السبت الفائت عدوانا على السيادة السورية عبر قصفها بمختلف أنواع الاسلحة عددا من القرى والبلدات بريف منطقة عفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع ضحايا واصابات في صفوف المدنيين بينهم أطفال ووقوع أضرار مادية كبيرة وتهجير العديد من الأسر والعائلات من أهالي عفرين والقرى المحيطة بها.