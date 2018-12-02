جراء قمع الشرطة الفرنسية للمحتجين.. إصابة 133 شخصا واعتقال 412

حرح 133 شخصا واعتقل 412 آخرون خلال الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بزيادة أسعار الوقود وغلاء المعيشة وواجهتها الشرطة الفرنسية بالقمع وإطلاق الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الفرنسية قولها: إن 133 شخصا أصيبوا خلال “أسوأ أعمال شغب” تشهدها فرنسا منذ سنوات منهم 23 من ضباط الشرطة واعتقل 412 آخرون تم وضع 378 منهم في حجز الشرطة وذلك جراء الاشتباكات بين المحتجين وأفراد الشرطة في أكثر المناطق السياحية شعبية في باريس.

وكان محتجون من ذوي السترات الصفراء أمس قاموا بإحراق السيارات ورمي الحجارة على الشرطة احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووصفوا حكومته بأنها “لا تهتم بمشاكل الناس العاديين” فيما ردت الشرطة بالقمع وقنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأغلقت عشرات الشوارع ومحطات مترو الانفاق أثناء محاولتها احتواء الاحتجاجات التي بدأت بسبب زيادة الضرائب على أسعار الوقود ثم اتسعت لتشمل جملة من المطالب المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا.