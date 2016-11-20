جرجس جبارة أرمل ومصور في “هواجس عابرة”

شارف الفنان القدير “جرجس جبارة” على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل “هواجس عابرة” (إخراج مهند قطيش) بعد انتقال فريق العمل إلى دمشق لتنفيذ المشاهد الأخيرة.

ويؤدي جرجس في العمل دور “سلام”، إذ أنه من أكثر شخصيات العمل سلاماً، وهو “أرمل ستيني يعمل في استوديو تصوير، يعامل جميع موظفيه كأب لهم، يحتضن مشاكلهم ويسمع همومهم”.

جبارة وصف العمل “بالبسيط جداً فيما لا يخلو من المواقف الكوميدية الطريفة التي تحترم المشاهد وأنفسنا ضمن حبكة فكرية بسيطة جداً خالية من التنظير”، مضيفاً “نأمل أن يتقبله الجمهور ويحبونه فعلا”.

وعن تعامله مع مهند، تحدث جرجس بأن شهادته مجروحة به، فعلى الرغم من قلة أعماله الإخراجية إلا أن اختياراته متقنة، فهو “يدرك تماما ما يريد ويحترم جميع الشخصيات ويراعي أحاسيسنا كممثلين، إلى جانب قدرته على ضبط العمل ككل، وعندما أعمل معه أشعر وكأنني في فسحة جميلة سنخرج منها بنتيجة جيدة ومقبولة يحترمها الجمهور، خصوصاً أنه يخرج نصوص ذات أفكار إنسانية شفافة يشارك بتأليفها”.

خاص – البعث ميديا