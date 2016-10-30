جرحى بزلزال إيطاليا.. ورينزي يتعهد بالإعمار

أصيب 20 شخصاً على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا اليوم بقوة 6.6 على مقياس ريختر، فيما لم ترد أنباء حول سقوط قتلى.

ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية، عن رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، فابريزيو كورشو، قوله، إن “عدداً من القرى عزل جراء الزلزال، ما أعاق تقدير حجم الأضرار التي لحقت بها”، لافتا إلى أن الطائرات المروحية تقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأعرب عمال الإنقاذ عن مخاوفهم من احتمال حدوث انهيارات أرضية، فيما أشارت الشبكة إلى استمرار أعمال الإنقاذ في ظل حدوث هزات ارتدادية كل 20 دقيقة تقريبا.

وكان زلزالان وقعا الأربعاء الماضي في ايطاليا أيضا بقوة 5.5 و 6.1 درجة على مقياس ريختر، تبعهما المئات من الهزات الارتدادية، وذلك دون التسبب في سقوط قتلى.

من جهته، قال ماثيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، إن بلاده “ستعيد بناء جميع المنازل والكنائس والعقارات التي دمرت في سلسلة من الزلازل خلال الشهرين الماضيين”.

وقال رينزي “سنعيد بناء كل شيء، المنازل والكنائس والشركات.. سيتم عمل كل ما يتعين عمله لإعادة بناء هذه المناطق”.