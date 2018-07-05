جرح طفل يمني جراء قصف العدوان السعودي على صعدة

جرح طفل يمني أمس جراء قصف صاروخي ومدفعي نفذه تحالف العدوان السعودي على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عدوان النظام السعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة مستخدما الصواريخ وقذائف المدفعية ما أدى إلى إصابة طفل إضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

كما شن طيران العدوان 7 غارات على شبكة الاتصالات في مديرية رازح الحدودية ما أدى إلى تدميرها و11 غارة على جبل بن عريج في مديرية ساقين و5 غارات على جبل الشرفة و4 أخرى على جبل المفتاح في مديرية حيدان بذات المحافظة.