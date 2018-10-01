جرح عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على متظاهرين بالضفة الغربية

جرح عشرات الفلسطينيين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز السام على المظاهرات الاحتجاجية على قانون “القومية العنصري” في القدس المحتلة ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت في التاسع عشر من تموز الماضي ما يسمى قانون القومية الذي يستهدف الوجود القومي والحضاري والإنساني في فلسطين المحتلة ويكرس احتلال القدس ويجعل اللغة العربية لغة ثانوية ويشرع الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وأفادت تقارير، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المسيرات السلمية في قلقيلية والعيزرية جنوب القدس المحتلة ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.