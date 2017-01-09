جرد المخالفات فى المنطقة الصناعية باللاذقية ومحاسبة المسؤولين عنها

دعا محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم المعنيين بالمنطقة الصناعية الى الانتهاء من جرد كل المخالفات وفق جدول زمنى محدد لاستكمال اعمال البناء بحلول الشهر القادم.

وخلال اجتماعه بلجنة جرد المخالفات فى المنطقة الصناعية ورؤساء الدوائر فى المنطقة طالب المحافظ بإعداد كشوف تقديرية للبنى التحتية من طرق وكهرباء وصرف صحى ليتم رصد الاعتماد اللازم لتأهيلها بشكل كامل مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بحق المخالفين ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات بعد تحديد الفترة التى تمت بها0

واشار الى ضرورة تأمين كوادر مؤهلة لصالح المنطقة الصناعية من الدوائر الخدمية وتقسيم المنطقة الى مربعات من أجل أغراض النظافة وتوفير الخدمات التى من شأنها تحقيق ايرادات بأقرب وقت ممكن.

بدوره بين مدير المناطق الصناعية والحرفية فى المحافظة المهندس محمد على عقب الاجتماع أن العدد الاجمالى للمقاسم فى

المنطقة الصناعية يبلغ /3012/ مقسما موزعة على صناعات غذائية ونسيجية وخشبية وكيميائية وغيرها موضحا أن المخالفات داخل المنطقة الصناعية تضمنت تجاوزات على الوجائب ووجود مظلات وزيادة فى الارتفاع.

وأشار على الى أن عدد الشاغلين فى المنطقة الصناعية يبلغ /1800/ منشأة تمارس عملها بمختلف الصناعات مبينا أن المحولة الكهربائية المخصصة للمنطقة الصناعية جاهزة للتركيب0 ورأى أن المنطقة الصناعية ستحقق بعد استكمال بناها التحتية وانطلاقها بالشكل الامثل قفزة نوعية فى حجم الاستثمارات لأنها ستحفز المستثمرين على زيادة استثماراتهم فيها ما سينعكس ايجابا على ايرادات المحافظة ويسهم فى تنميتها اقتصاديا.