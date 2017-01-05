جرعات دعم للمشافي التعليمية من “الصحة العالمية”

بحث الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية إليزابيث هوف سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم مشافي التعليم العالي بالتجهيزات وتأمين الأدوية الضرورية الخاصة بالأمراض السرطانية والتخدير.

وأشار الوزير النداف إلى أن المشافي التعليمية وعددها 14 مشفى قدمت خلال العام الماضي نحو خمسة ملايين خدمة علاجية و75 ألف عملية جراحية واستقبلت مليون حالة إسعافية وجميعها مجانية.

ولفت النداف إلى أن الوزارة اتخذت خطوات إجرائية لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية من خلال زيادة عدد القبول لطلاب الدراسات العليا في اختصاصات طب الطوارئ والعناية المشددة والتخدير إلى جانب العمل على إنشاء مراكز متخصصة بالإصابات والتشوهات التي حدثت نتيجة الحرب على سورية.

من جانبها أشارت هوف إلى ضرورة إيجاد استراتيجية موحدة لإعادة تأهيل المشافي المتضررة لافتة إلى أن المنظمة “رفدت المشافي التعليمية خلال السنوات الخمس الماضية بأجهزة طبية حديثة وعملت مؤخرا على تأهيل قسم الاسعاف والطوارئ في مشفى المواساة بكلفة وصلت إلى 369 ألف دولار كما تعمل على تجهيز مشفى مسبق الصنع في حمص”.

حضر اللقاء الدكتور حسن الجبه جي معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية ورامي كوجان مدير التخطيط واحمد رحال مدير المشافي بالوزارة.