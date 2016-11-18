جرعة تفاؤل لبرشلونة قبل الكلاسيكو.. والسبب !

اختير الحكم كارلوس جوميز، مساء أمس، الأربعاء، لإدارة مباراة برشلونة وضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو في كلاسيكو الدوري الإسباني، ضمن مباريات الجولة 14، يوم الثالث من كانون الأول المقبل.

ويعتبر تعيين جوميز فألا حسنا للجانب الكتالوني، الذي يملك سجلا جيدا في المباريات التي يقودها، سواء في الكلاسيكو، أو حتى في باقي المباريات.

ويدير جوميز ثالث مباراة كلاسيكو في مسيرته المهنية، لكنها الأولى له في مسابقة الدوري، حيث أدار الحكم مباراتين، إحداهما في كأس السوبر الإسباني، والأخرى في كأس الملك.

وأدار جوميز مباراة ذهاب كأس السوبر المحلي بين الغريمين عام 2012، التي انتهت بفوز برشلونة بننتيجة 3-2، فيما أدار مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك عام 2013، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ما يعني أن الفريق الملكي لم يفز في الكلاسيكو تحت قيادة هذا الحكم.

وأدار جوميز 20 مباراة لبرشلونة في الدوري، فاز الفريق الكتالوني في 17 مرة، وتعادل 3 مرات، ولم يخسر مطلقا بصافرته.

في المقابل، لعب ريال مدريد 27 مرة في الليجا تحت قيادة هذا الحكم، فاز في 18 مباراة، وتعادل 5 مرات، وخسر 4 مرات.