جريحان بحالة خطرة بإطلاق نار وسط باريس

أصيب شخصان بجروح خطرة في حادث إطلاق نار في شارع جورج الخامس في منطقة الشانزليزيه في وسط باريس.

ووفقاً لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن مهاجمين مجهولين أطلقوا، صباح أمس، النار على سيارة كان يستقلها سائق وراكب في الثلاثينيات من العمر، ووجدهما رجال إنفاذ القانون لاحقاً فاقدي الوعي نتيجة نزفهما الكثير من الدم.

وتمكّن المهاجمون، الذين لم يعرف عددهم بالضبط، وكانوا على متن دراجتين ناريتين، من الفرار من مكان الحادث.

وفي ألمانيا، أصيب ثمانية من أفراد الشرطة بجروح جراء اشتباك مع أشخاص من اليمين المتطرّف أثناء حفل موسيقي لهم، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة أوقفت حفلاً موسيقياً بعنوان “روك ضد تدفق الأجانب”، والذي استقطب نحو 800 شخص، في بلدة أبولدا بمقاطعة تورنغن بسبب أعمال العنف، مشيرة إلى أن عدداً من الأشخاص قاموا باختراق طوق الشرطة وإلقاء الحجارة والعبوات الزجاجية، ما أدى إلى إصابة ثمانية من أفرادها.

وكانت مدينة كيمنتس الألمانية شهدت اعتداءات جماعية ضد مهاجرين الشهر الماضي، ما أدى إلى حالة من التوتر في البلاد، وخصوصاً بعد تشكيك مدير الاستخبارات الداخلية هانز غيورغ ماسن بصحة مقطع فيديو يظهر فيه متطرفون من اليمين ،وهم يطاردون مهاجرين في المدينة.