جريمة وحشية في مصر.. ذبح 3 أطفال!!

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن النيابة العامة تحقق في جريمة قتل فيها 3 أطفال، عثر عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة في الهرم.

النيابة العامة في جنوب الجيزة باشرت بالتحقيق في واقعة العثور على 3 أطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية في الهرم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

صحيفة “اليوم السابع” أفادت بأن فريقا من النيابة العامة المصرية انتقل إلى عين المكان، وتبين له أن جثث الأطفال في حالة تعفن شديدة.

ووجدت الأجهزة الأمنية في الجيزة آثار ذبح بمنطقة الرقبة في جثث الأطفال الثلاثة، وشكّلت على الفور فريق تحقيق لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.